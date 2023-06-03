«Зенит» победил «Факел» в заключительном матче РПЛ

Клуб под руководством Сергея Семака закончил сезон, набрав 70 очков.

«Зенит» с минимальным счетом победил «Факел» в заключительном матче РПЛ. Ранее подопечные Семака оформили досрочное чемпионство. Об этом рассказывают Невские Новости.

Петербургский «Зенит» победой завершил сезон в чемпионате страны по футболу. Матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и воронежским «Факелом» закончился со счетом 1:0.

После финального свистка на арене началось шоу с использованием тысяч воздушных шаров разного диаметра. Напомним, что перед игрой перед болельщиками выступила петербургская рок-группа «КняZz».

Фото: fc-zenit.ru / ФК «Зенит»

Ранее стало известно, что композиция «Мы верим в Зенит» в исполнении «КиШ» прозвучит на «Газпром Арене».