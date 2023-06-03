В свое время здание спасли от сноса.

В поселке Кузнечное Приозерского района Ленобласти пламя уничтожило столетний финский Дом работников железной дороги, который прежде был спасен от сноса и получил статус частного музея. Подробности приводит «47news».

ЧП случилось примерно в четыре часа вечера 3 июня. Пожар начался с кабинета на втором этаже, после пламя охватило весь этаж и добралось до первого.

«Мария вышла на улицу проводить экскурсию туристам, сделала примерно 100 шагов, обернулась и увидела дым. Сегодня весь день напряжение на линии электропередачи скакало от 300 до 0, предполагаем, что случилось короткое замыкание, когда поставили телефон на зарядку», — рассказала одна из участниц краеведческого проекта «Хутор Milka».

Силами 12 пожарных пламя удалось потушить к 16:46. От дома остался один фундамент, сгорели книги, бумаги и документы.