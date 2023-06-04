11 новых случаев  COVID-19 выявили в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 4 июня.

Бокситогорский район: Мозолёво-1 (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+1), пос.Щеглово (+1), пгт. им. Морозова (+1).

Выборгский район: Первомайское (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+3).