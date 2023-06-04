«Пушкинская Ласточка» отправилась в первый рейс до Гатчины с Балтийского вокзала

В Петербурге в преддверии 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в свой первый рейс вышла «Пушкинская Ласточка».

Тематически оформленный поезд 3 июня отправился с Балтийского вокзала в столицу Ленобласти – Гатчину. Каждый из восьми вагонов «Ласточки» отражает одну из тем творчества Пушкина, рассказали в пресс-службе ОЖД.

Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги

«Пушкинская ласточка» будет курсировать не только в Петербурге и Ленинградской области, но и по маршрутам Новгородской области, а во время поездки у пассажиров будет возможность прослушать тематический аудиогид.

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Напомним, с 1 июня по 31 августа детям от 10 до 17 лет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования.