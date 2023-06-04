В Кировске устроили цирковое представление для детей участников СВО и детей-инвалидов

Автор: Гузель Галимова
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В эту субботу, 3 июня, в Кировске Ленобласти состоялось цирковое представление для детей участников СВО и детей-инвалидов.

Артисты цирка братьев Мансуровых выступили в парке культуры и отдыха. Программа выступлений была насыщенной: клоуны, акробаты, танцевальные номера и много других жанров циркового искусства.

Видео: 47channel

На мероприятии присутствовали более 200 детей и военнослужащих.

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