Автобус с туристами попал в тройное ДТП в Ленинградской области, погиб один человек – подробности

Ранее ivbg.ru сообщал, что 3 июня на 200-м км Мурманского шоссе в Лодейнопольском районе Ленобласти столкнулись легковушка, грузовик и автобус с туристами.

По предварительным данным, 44-летний водитель Mazda пошел на обгон и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. После удара фура по касательной столкнулась с автобусом, в котором находились 40 туристов.

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Полиция организовала проверку. Лодейнопольская городская прокуратура проконтролирует ее ход и результаты.

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Известно, что с начала года водитель Mazda 29 раз привлекался кк административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, 26 раз — за превышение скоростного режима.