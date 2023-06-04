В Минобороны РФ рассказали о подвиге Константина Задеры в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии майор Константин Задера.

Майор Константин Задера, командуя батальоном, оборонял один из населенных пунктов. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны противника майор Задера находился на позициях охранения со своими подчиненными.

Увидев, что снаряды попали в район стоянки замаскированной техники, он бросился прямо в огонь и лично вывел из-под обстрела три единицы техники, в том числе машину закрытой спутниковой связи.

Кроме того, в ходе оборонительного боя Константин Задера сражался на передовых позициях со своими подчиненным плечом к плечу. Он лично уничтожил два автомобиля с находящимися в нем боевиками.

Благодаря мужеству и самоотверженности майора Задеры удалось обеспечить сохранность техники и отбить атаку националистов.