Иномарку за 4 млн рублей угнали у жителя Ломоносовского района

В полицию обратился 40-летней менеджер из деревни Иннолово Ломоносовского района. Его иномарка 2021 года выпуска пропала с парковочного места АЗС на улице Швецова в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Красный автомобиль марки Mercedes-Benz был оставлен там в конце апреля. Материальный ущерб автовладельца составил около четырех миллионов рублей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело заведено 2 июня.
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26.12.2022 2646