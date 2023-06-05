Иномарку за 4 млн рублей угнали у жителя Ломоносовского района

В полицию обратился 40-летней менеджер из деревни Иннолово Ломоносовского района. Его иномарка 2021 года выпуска пропала с парковочного места АЗС на улице Швецова в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Красный автомобиль марки Mercedes-Benz был оставлен там в конце апреля. Материальный ущерб автовладельца составил около четырех миллионов рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело заведено 2 июня.