Военнослужащий из Всеволожского района погиб в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации погиб житель Всеволожского района Ленобласти Артем Баловнев.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Александр Дрозденко.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Артема Олеговича Баловнева, его родным и близким, друзьям и боевым товарищам. Боль утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! «Светлая память!» — принес соболезнования губернатор.
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31.05.2023 436
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