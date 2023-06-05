В лесах Ленобласти начали оставлять приманки с вакциной для диких зверей

Ветеринары объявили о запуске программы по борьбе с бешенством.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области, 5 июня стартовала кампания по раскладке приманок с вакциной против бешенства в местах обитания диких плотоядных животных. Об этом рассказывает 47.news.

Приманка представляет собой брикет из съедобных продуктов с капсулой вакцины «Рабистав» с живым штаммом вируса бешенства «РВ-97». Иммунитет формируется спустя 21 день после попадания в организм.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области

Ранее стало известно, что сбор мобильных ветеринарных отрядов прошел в Ленобласти.