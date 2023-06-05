В Выборгском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлено около пяти километров шоссе по направлению от Санкт-Петербурга в сторону поселка Сопки.

На дороге уже уложено два слоя нового покрытия и укреплены обочины, осталось нанести разметку и установить новые знаки. Этот участок Молодежного шоссе примыкает к историческому парку «Марьина Гора»

Также в Выборгском районе продолжается ремонт дороги Рощино — Сосновая Поляна, которая ведет к природному заказнику «Линдуловская Роща». Готовится к ремонту участок дороги, проходящий через поселки Первомайское и Ольшанники.

Дорога Молодежное — Верхне-Черкасово является альтернативным путем на Выборг и частично дублирует федеральную трассу А-181 «Скандинавия» и Приморское шоссе.

Отметим, что в рамках нацпроекта в этом году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян.

Напомним, что в рамках нацпроекта в 2022 году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян. Также на сегодняшний день шестиполосным стал весь участок «Скандинавии» от Петербурга до Кирилловского, отрезок от Цвелодубово до Кирилловского был запущен прошлой осенью.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.