Перминов заявил, что пора переходит к жестким требованиям.

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках «зерновой сделки», до тех пор, пока не возобновится экспорт российских аммиачных удобрений — сообщает online47.

По опыту предыдущих зерновых сделок очевидно, что никто, кроме России, особо и не собирался исполнять свои обязательства. Именно поэтому все «продления», в том числе, накануне президентских выборов в Турции, позиционировались, скорее, как «жесты доброй воли» со стороны Российской Федерации.

«Какими будут шаги России в ближайшей перспективе, покажет время. В любом случае они будут жестко продиктованы национальными интересами», — заявил Сергей Перминов.

Фото: online47

Ранее стало известно, что Перминов заявил, что срыв зерновой сделки – это очередная попытка создать из России антигероя.