«Единая Россия» продолжит доставлять помощь бойцам в зону спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает сайт ER.ru, помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. В начале июня в штаб ВДВ доставили квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.
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Фото здесь и далее: пресс-служба ЕР.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии передали средства связи, в Луганске войсковой части 33000 – антидроновые ружья, в Херсонской области — автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В общей сложности «Единая Россия» с начала СВО собрала более 7 млрд рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое», — отметил Александр Сидякин.

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Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда», которое предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка и доставка оборудования и медикаментов.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России».

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В Ленобласти сразу после начала спецоперации был создан региональный проект «ЕР47.Донбасс.Возрождение», который объединил помощь всех жителей 47 региона. В ближайшее время в зону проведения спецоперации уйдет еще одна машина, в этот раз посылки по заявкам бойцов собирали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Ленинградской области.

«От наших районных исполкомов помощь на фронт уходит еженедельно. Заявки от наших бойцов приходят разные. Иногда просят дополнительные элементы экипировки, обувь, различную радиотехнику и инструменты. Люди кооперируются и вместе с партией собирают всё необходимое и передают на фронт. Многое жители Ленинградской области делают своими руками. Характерный пример: в деревне Лаголово Ломоносовского района, был организован мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. Наши ребята знают, что мы вместе, рядом, готовы помогать, приближать Победу», — отметил секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленобласти Александра Дрозденко.
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