«Единая Россия» продолжит доставлять помощь бойцам в зону спецоперации

Как сообщает сайт ER.ru, помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. В начале июня в штаб ВДВ доставили квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии передали средства связи, в Луганске войсковой части 33000 – антидроновые ружья, в Херсонской области — автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В общей сложности «Единая Россия» с начала СВО собрала более 7 млрд рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое», — отметил Александр Сидякин.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда», которое предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка и доставка оборудования и медикаментов.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России».

В Ленобласти сразу после начала спецоперации был создан региональный проект «ЕР47.Донбасс.Возрождение», который объединил помощь всех жителей 47 региона. В ближайшее время в зону проведения спецоперации уйдет еще одна машина, в этот раз посылки по заявкам бойцов собирали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Ленинградской области.