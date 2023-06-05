Разрушенное крыльцо в Доме культуры Сосново отремонтируют в этом году

Дом культуры в деревне Сосново Приозерского района Ленобласти приведут в порядок в этом году.

Об этом заявил губернатор Ленобласти во время «прямой» линии. Он отметил, что для проведения работ в Доме культуры необходимо попасть в федеральную программу по развитию сельских территорий. Как только заявка на ремонт придет, так и будет финансирование.

В этом году отремонтируют крыльцо в ДК. Также специалистам поручено осмотреть крышу здания и привести ее в порядок.