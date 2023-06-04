На бывшей фабрике IKEA в Тихвине перезапустили производство

Бывшая мебельная фабрика IKEA в Тихвине Ленобласти, а ныне «Лузалес-Тихвин», перезапустила производство мебели.
Производство началось с выпуска нового продукта — кухонных столешниц из массива сосны. В компании отметили, что такие столешницы отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и оригинальным внешним видом.
Первая партия столешниц в составе кухонных комплектов будет поставлена в жилой дом в Сыктывкаре. Мебель компании получит названия на коми языке. Так, например, модельный ряд столов назвали «Шондi», что в переводе означает «Солнце».
Напомним, два завода IKEA в Ленинградской и Кировской областях купил изготовитель пиломатериалов «Лузалес» из Республики Коми, а третий – в Новгородской области – выкупила компания «Слотекс», специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах из Петербурга.