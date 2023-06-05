Пункт установлен на площади у автовокзала и будет работать до 6 июня включительно

Прямо на месте кандидаты из числа гражданской молодёжи и военнослужащих запаса могут пройти собеседование, анкетирование и психологический отбор, а также подать заявление для поступления в соединения и воинские части Российской Федерации.

Контакты пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области

+7 (812) 572-20-30,+7 (812) 572-18-71, +7(812) 655-10-00, +7 (812) 655-20-00.

Ранее по Ленобласти начал курсировать агитационный автомобиль для привлечения к службе по контракту. Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, такой маневренный метод агитации оказался востребован, так как позволяет жителям получить всю необходимую информацию рядом с домом.

Также во всех районах Ленинградской области при поддержке местных администраций развернуты пункты отбора контрактников в войсковые части. Цель их работы – ответы на вопросы, разъяснение особенностей и преимуществ контрактной службы в связи с повышенным интересом к ней со стороны населения.

Напомним, что контрактникам доступен широкий спектр социальных гарантий: выплата увеличенного денежного продовольствия, компенсации, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за хорошие показатели исполнения служебных задач. Срок службы — от 11 месяцев. Контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 50 лет.