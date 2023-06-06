Ленинградцы привезли награды со Всероссийском фестивале непрофессионального ученического творчества

Двое школьников из Ленобласти получили награды на фестивале «Российская школьная весна», который завершился в Ставрополе.

Одиннадцатиклассница из Тихвина Екатерина Сахарова заняла второе место с работой «Мам, пойдем поиграем» в номинации «авторское художественное слово», а девятиклассник Роман Штрахов из Выборгского района удостоен специального призма за артистизм в категории сольной отечественной песни.

Дебютный форум собрал 1100 школьников из 65 регионов страны. В течение двух дней участники показали больше 350 номеров по шести конкурсным направлениям : вокал, танцы, театр, инструменты, концертная программа и оригинальный жанр.

Ранее в Ленобласти завершился областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции». В конкурсе приняли участие 424 школьника 9-11 классов из 14 районов, которые представили 130 работ разных форматов по пяти направлениям. Абсолютным победителем конкурса стала команда школы № 4 Лужского района.