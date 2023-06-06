В Ленобласти родились 16 двойняшек за месяц

В Ленобласти в мае на свет появились 988 малышей, в том числе 16 пар близнецов и одна тройня.

Численный перевес оказался на стороне девочек — 504, мальчиков родилось 484. В региональном Управлении ЗАГС пожелали крепкого здоровья мамам и малышам.

В мае 2023 года в Ленобласти также были заключены более 400 браков.