В Ленобласти родились 16 двойняшек за месяц

В Ленобласти в мае на свет появились 988 малышей, в том числе 16 пар близнецов и одна тройня.
Численный перевес оказался на стороне девочек — 504, мальчиков родилось 484. В региональном Управлении ЗАГС пожелали крепкого здоровья мамам и малышам.
В мае 2023 года в Ленобласти также были заключены более 400 браков.
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