Парк аттракционов «Анюта» в Кингисеппе решено сохранить

Автор: Гузель Галимова
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В ходе «прямой «линии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказался о будущем парка аттракционов «Анюта», который располагается на Октябрьском бульваре в Кингисеппе.

Дело в том, что для благоустройства земельные участки, ранее предоставленные под объекты отдыха для детей, потребовали очистить от любых сооружений.

«Помню, как младшую дочь на детские горки в этот парк водил. Я за то, чтобы городок аттракционов был. Понятно, что будет большое благоустройство, но давайте тогда выделим для парка аттракционов другое место. Чтобы в черте города, чтобы семьи могли приходить. Я всецело за альтернативное место в этом случае», — отметил глава региона.

Он предложил рассмотреть возможность оборудовать площадку в парке культуры и отдыха «Романовка» и перевезти туда аттракционы. Он заверил, что правительство постарается найти варианты для переноса парка аттракционов в июне.

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