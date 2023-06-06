Все зависит от доходов перевозчика.

В комитете по тарифам прояснили ситуацию с ценами в петербургском метро — почему проезд стоит дороже, чем в метро Москвы. По словам главы ведомства Алексея Малухина, на ценообразование влияет пассажиропоток. А от этого, в свою очередь, зависят доходы перевозчика, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Как только мы с вами поднимем количество пассажиров, когда начнём более активно пользоваться общественным транспортом, то это увеличит доходы наших транспортных предприятий и позволит снизить плату за проезд»,— пояснил он.