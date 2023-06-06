Более 26,5 тысяч заявок по программе догазификации оформлено в Ленобласти

Параллельно с процессом догазификации частных домовладений в Ленобласти активно идет перевод районных котельных на газовое топливо.

26 611 заявок из разных районов Ленинградской области были поданы на догазификацию частных домов. Из них больше 25 тысяч уже переведены в договоры с собственниками, а к более чем 12 тысячам участков проложены газовые сети. Как сообщает MK.RU, растущее число заявок от жителей лишний раз подтверждает, что программа догазификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, востребована в регионе.

Недавно были закончены работы в Лужском районе: в поселках Дзержинского, Межозерном и Почапе. Новые комплексы оборудованы современными системами контроля, управления и диспетчеризации, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию систем.

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Ранее стало известно, что финская компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа.