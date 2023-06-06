Участок региональной трассы Ушково — Гравийное обновляется в рамках нацпроекта

10 километров от федеральной трассы «Скандинавия» на Первомайское и Ольшаники обновляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас дорожники приступили к очистке полосы отвода, после этого начнётся замена труб под трассой и снятие изношенного асфальта. На время проведения ремонта местами будет вводиться реверсивное движение. После завершения ремонта здесь будет новое покрытие, укреплённые обочины, новые знаки и разметка.

Обновление дороги выполняется по просьбам жителей. Дорога позволяет выезжать из Первомайского в сторону Выборга или Санкт-Петербурга.

Напомним, что в рамках нацпроекта в 2022 году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян. Также на сегодняшний день шестиполосным стал весь участок «Скандинавии» от Петербурга до Кирилловского, отрезок от Цвелодубово до Кирилловского был запущен прошлой осенью. В 2023 году будет обновлено около пяти километров Молодежного шоссе по направлению от Санкт-Петербурга в сторону поселка Сопки.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.