В Ленобласти обсудили профилактику распространения идеологии терроризма среди мигрантов

В правительстве Ленобласти обсудили меры, позволяющие снизить деструктивные модели поведения по региону.

Среди обсуждаемых вопросов помимо профилактики, направленной на противодействие распространению идеологии терроризма среди трудовых мигрантов, обсудили социально-культурную интеграцию иностранных граждан, законно находящихся на территории Ленобласти, проведение для них исторического и правового просвещения.

Напомним, что целый комплекс мероприятий реализуется в рамках проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», который осуществляется в регионе с 2013 года. Также для трудовых мигрантов, помимо курсов социальной адаптации детей, издаются карманные справочники и информационные буклеты, проводятся семинары, причем не только для самих иностранных граждан, но и для работодателей. В районы области выезжают мобильные консультативные пункты.

Всесторонняя работа в данном направлении в регионе ведется с молодежью: проводятся беседы с родителями, лекции, уроки, классные часы, разговоры о важном. Дети вовлекаются в социально-полезную деятельность, волонтерство, что препятствует распространению деструктивных моделей поведения. Однако общению детей с социальных сетях еще предстоит уделить дополнительное внимание, отметили на заседании.