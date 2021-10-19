В Центре образования «Кудрово» состоялась лекция и мастер-класс детей мигрантов из СНГ

Мероприятие «Вместе за одним столом. Культура праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях» было организовано в рамках программы социокультурной адаптации детей.
Школьникам рассказали о значении трапезы и традициях христианства, ислама и иудаизма. А шеф-повар известного петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничных блюд.
Напомним, что для трудовых мигрантов, помимо курсов социальной адаптации детей, издаются карманные справочники и информационные буклеты, проводятся семинары, причем не только для самих иностранных граждан, но и для работодателей. В районы области выезжают мобильные консультативные пункты.
Целый комплекс мероприятий реализуется в рамках проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», который осуществляется в регионе с 2013 года.