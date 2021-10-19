В Центре образования «Кудрово» состоялась лекция и мастер-класс детей мигрантов из СНГ

Мероприятие «Вместе за одним столом. Культура праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях» было организовано в рамках программы социокультурной адаптации детей.

«Мы решили акцентировать внимание на тех мигрантах, которые планируют связать свою жизнь с Ленобластью, ориентируются на долгосрочное пребывание на территории нашей страны. Именно поэтому большое внимание уделяется социализации детей. Развивая данное направление, мы привлекли передовых экспертов в данной области», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениями Лира Бурак.

Школьникам рассказали о значении трапезы и традициях христианства, ислама и иудаизма. А шеф-повар известного петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничных блюд.

Напомним, что для трудовых мигрантов, помимо курсов социальной адаптации детей, издаются карманные справочники и информационные буклеты, проводятся семинары, причем не только для самих иностранных граждан, но и для работодателей. В районы области выезжают мобильные консультативные пункты.

Целый комплекс мероприятий реализуется в рамках проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», который осуществляется в регионе с 2013 года.