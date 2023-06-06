Фестиваль национальных кухонь состоится в День России в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Повара будут представлены более чем тридцатью национальностями.

Telegram-канал Санкт-Петербург online передает, что 12 июня с 12:00 до 18:00, в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга пройдет Фестиваль национальных кухонь.

«В этом году блюда по традиционным рецептам приготовят представители более 30 национальностей. Кульминацией фестиваля станет состязание между поварами в приготовлении лучшего блюда из мяса», – отметили в пресс-службе Медиацентра Петербурга.

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Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что в конно-спортивном комплексе «Новополье» проходит XI Фестиваль равных возможностей.

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