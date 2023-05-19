В конно-спортивном комплексе «Новополье» проходит XI Фестиваль равных возможностей

Фестиваль-2023 «Завтра лето!» собрал почти тысячу гостей и участников

«Фестиваль равных возможностей занял важное место в праздничном и спортивном календаре Ленинградской области. Конно-спортивный клуб «Новополье» с душой и очень трепетно относится к подготовке мероприятия – и это действительно чувствуется. Желаю юным спортсменам успехов, а фестивалю – больших горизонтов!» — поприветствовал участников зампредседателя правительства Лен области Николай Емельянов.

В фестивале принимают участие дети и родители из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова и Казани. Лучшие спортсмены примут участие во всероссийских конных стартах Специальной Олимпиады в Москве.

Отметим, что реабилитационно-досуговый центр «СеРДЦе» стал победителем в конкурсе и получил грант на реализацию новой программы по реабилитации детьми с ОВЗ. В «Новополье» занимается реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.