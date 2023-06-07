Мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру жены в поле Волосовского района

В полицию Волосовского района 6 июня обратилась 17-летняя девушка. В поле возле деревни Торосово на школьницу напал с целью изнасилования 29-летний мужчина.

У пострадавшей диагностированы ушибы лица, головы и бедра, а также ссадины на руках, ногах и туловище. Состояние девушки оценивалось как удовлетворительное.

Подозреваемого разыскивают. Уже обнаружен светло-серый Ford Focus 2008 года выпуска, который принадлежит мужчине.