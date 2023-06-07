В Петербурге из-за ПМЭФ ограничат движение транспорта

В Петербурге с 14 по 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум. В связи с этим на дорогах города введут временные ограничения для транспорта.

Ограничения начнутся с 8 июня: с 8.00 нельзя будет останавливаться на улице Пилотов, на участках от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, от улицы Пилотов до Внуковской улицы. В тот же день, но с 12:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

9 июня с 08:00 запретят движение по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы.

С 12 июня начнут действовать ограничения на 20 улицах Петербурга. Так, запрещено будет делать остановку на Исаакиевской площади, Вознесенском проспекте, Стремянной улице, а также улице Марата, Театральной и на Островской площади. С 08:00 сузят проезжую часть на дороге в аэропорт, а также еще на 22 улицах. Также будет запрещено двигаться по Домодедовской улице.

Все ограничения будут действовать до 23:59 17 июня.