В Приоратском парке в эту субботу открывается кинотеатр под открытым небом

Летний киносезон в Приоратском парке Гатчины стартует уже в эту субботу, 10 июня.

Каждую субботу у Водонапорной башни можно будет посмотреть кино под открытым небом с живой музыкой. В программе — шедевры советского и российского кино, документальные фильмы, детские сказки, концерты, викторины и многое другое. Детские сеансы будут начинаться в 16.00, вечерние — в 19.00.

В эту субботу юным гостям фестиваля покажут детский кинофильм «Внимание, черепаха!». В 18:30 на Летней эстраде выступит группа Format FM. Продолжится киновечер в 19:00 фильмом «Движение вверх».

Программа кинопоказов может быть изменена. За всеми новостями фестиваля можно следить в группе «Паркового агентства» в ВК.