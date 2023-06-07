В рамках нацпроекта стартовал ремонт 13 километров трассы Санкт-Петербург — Кировск

Доехать до «Невского пятачка» — одного из главных мемориалов Великой Отечественной войны станет комфортнее.

Дорожники выборочно обновят участок от Невского Пятачка через Павлово-на-Неве и Отрадное до границы с Санкт-Петербургом. В процессе ремонта, который пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», будет уложен новый асфальт, укреплены обочины и поставлены новые знаки.

Стоит отметить, что ремонт данного участка был запланирован только на следующий год, однако «Ленавтодор» и подрядная организация достигли соглашения обновить трассу раньше.

За последние два года региональная сеть дорог Кировского района была серьезно модернизирована. Также продолжается строительство нового моста через реку Мойка между Кировском и Павлово-на-Неве. Ранее в Кировском районе Ленинградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе и практически закончено обновление десяти километров трассы от Мги до Луги на участке до и после деревни Сологубовка.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.