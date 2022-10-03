Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в областном дорожном комитете, сейчас территория объекта полностью расчищена, и строители приступают к обустройству основания дороги, колодцев ливневой канализации и подходов к новому мосту. Вся стройка должна завершиться к концу следующего года. Итогом станет новый мост и полтора километра новой дороги в составе региональной трассы Санкт-Петербург — Кировск до поворота в сторону Мги.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе и практически закончено обновление десяти километров трассы от Мги до Луги на участке до и после деревни Сологубовка.

Ленинградская область уделяет особое внимание ремонту и строительству мостов на региональной дорожной сети. Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».