В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном наезде на 10-летнего мальчика.

Им оказался 34-летний уроженец Волгоградской области. После смертельной аварии он бросил автомобиль в кустах в Выборгском районе. В полицию он явился сам, сообщает паблик «Мэш на Мойке». Известно, что машина оформлена на его девушку.

Как сообщали ранее, 10-летний мальчик вместе с няней переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115. Водитель скрылся с места преступления. Ребенок скончался в больнице.