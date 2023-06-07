В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил ребенка на «зебре» и скрылся

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном наезде на 10-летнего мальчика.

Им оказался 34-летний уроженец Волгоградской области. После смертельной аварии он бросил автомобиль в кустах в Выборгском районе. В полицию он явился сам, сообщает паблик «Мэш на Мойке». Известно, что машина оформлена на его девушку.

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Фото: Мэш на Мойке

Как сообщали ранее, 10-летний мальчик вместе с няней переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115. Водитель скрылся с места преступления.  Ребенок скончался в больнице.

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