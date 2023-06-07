Ленобласть стала одним из лидеров по темпам восстановления прав обманутых дольщиков

Фонд развития территорий подвел итоги мая. За 2023 год Единый реестр проблемных объектов не пополнился ни одним жилым комплексом из 47 региона

«В прошлом месяце строительство 9 из 15 проблемных объектов, введенных в эксплуатацию по всей России, завершила Ленинградская область. При этом был введен один долгострой, который не входил в ЕРПО. Набран хороший темп, которого постараемся придерживаться до конца года», — отметил зампредседателя правительства региона Евгений Барановский.

За 2023 год в регионе были введены в эксплуатацию проблемные объекты в ЖК «Радужный», «Чистый ручей», «Северный вальс», «Ёлки Вилладж», «Шотландия», «Солнце» и «Ромашки». В правах восстановлены более трех тысяч граждан.

Как отметил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, по итогам 2022 года Ленобласть вошла в ТОП-3 субъектов России по темпам решения проблемы и продолжает держать этот уровень в 2023 году.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 47 региона, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика). За 2022 год стройка шла на рекордных 56 проблемных объектах. Сегодня осталось 32 дома и их планируют завершить до конца 2023 года.