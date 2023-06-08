Экологический оператор предлагает запретить выбрасывать одежду в баки для мусора

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает запретить выбрасывать одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого следует установить спецконтейнеры и фандоматы для текстиля.

Фандоматы – это автоматы, которые выдают награду (деньги, купоны, баллы и пр.) за сдачу чего-то, в данном случае текстиля.

В РЭО отмечают, что выброшенные одежда и обувь попадают на полигоны в общей массе мусора, их невозможно выделить и отправить на переработку. Установка контейнеров и фандоматов поможет наладить переработку использованных вещей.

Согласно инициативе, установкой контейнеров займутся некоммерческие организации, а бизнес выделит для них место. В РЭО считают, что ставку нужно делать на поощрение, а не наказание для нарушителей.

Минприроды поддерживает эту инициативу.