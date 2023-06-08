В Мурино двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа

Трагедия произошла 7 июня в доме на Ручьевском проспекте в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщает СК Ленобласти, из окна девятого этажа выпал двухлетняя девочка, от полученных травм она скончалась. В квартире с ребенком находилась ее мать, которая открыла в комнате окно для проветривания и вышла.

СК выясняет обстоятельства произошедшего, после будет принято процессуальное решение. Проверку ведет и прокуратура Ленобласти.