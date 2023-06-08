В Петербурге стартует девятый сезон Книжных аллей

В Петербурга на Малой Конюшенной улице в пятницу, 9 июня, стартует девятый сезон Книжных аллей.

В этом году организаторы представили новую концепцию культурного пространства: будет воссоздана атмосфера советских времен. Жителей и гостей Северной столицы будут ждать более 10 000 литературных новинок и бестселлеров.

Главным арт-объектом культурного пространства в этот раз станет 54-метровый уличный книжный шкаф, созданный из выстроенных в ряд стеллажей. Также будет обустроена ретро-фотозона — с ковром, ламповым радиоприемником и другими аутентичными предметами советского быта.

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В этом году культурное пространство будет работать с 9 июня до 10 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход для всех желающих свободный.