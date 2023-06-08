Видео: в Петербурге активисты просят объявить генконсула Норвегии персоной нон грата за поддержку Украины и встречи с иноагентами

«Волонтерская рота Боевого братства» провела пикет возле посольства Норвегии в Санкт-Петербурге с требованием к генконсулу Ричарду Скарборо покинуть Россию.

«Мы против того, что норвежские власти спонсируют Украину оружием, с помощью которого убивают жителей Донбасса. Ричард Скарборо встречается с некоммерческими организациями, которые спонсируют Украину и признаны иноагентами. Мы просим, чтобы Ричарда Скарборо признали персоной нон грата», – заявил в беседе с ЛентТВ24 активист Андрей Ярмантович

Речь идет о встречах Ричарда Скарборо с представителями НКО «Солдатские матери Петербурга»* и центром «Мемориал»* (организации, выполняющие функции иностранного агента).

Как заявляет в своем репортаже телеканал ЛентТВ24, дипломат окончил Школу службы безопасности и службы разведки Вооруженных сил Норвегии (FSES), в личных разговорах поддерживает режим Украины и «вполне может быть причастен» к финансированию ВСУ.

* – организации, выполняющие функции иностранного агента.