Стало известно, кто отравил девочку-подростка в Отрадном

Как сообщал ivbg.ru, 7 июня в больницу увезли 13-летнюю школьницу. По словам друзей девочки, она попила из одной бутылки с незнакомцем, после чего ей стало плохо. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Стали известны подробности происшествия.

Установлено, что к школьнице подошел ее знакомый – 18-летний студент техникума. Предложенное им содержало наркотическое вещество. После его употребления девочке резко стало плохо.

Подозреваемого разыскивают. Известно, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотиков и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

На момент подготовки публикации состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.