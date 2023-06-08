Правда о преступлениях киевского режима будет услышана.

После теракта на Каховской ГЭС спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала произошедшее чудовищным преступлением и сообщила, что сенаторы готовят заявления с правдивым изложением произошедшего и направят их во все международные парламенты. Об этом рассказывает online47.

Но открытым остается вопрос: есть ли хоть какая-то надежда, что за рубежом нас услышат. Украина при поддержке коллективного Запада уже в свойственной манере объявила виновником Россию, об этом говорят западные и европейские политики и СМИ.

«Мы продолжим последовательно доносить правду, в том числе об этом акте, на всех площадках. Машина лжи, которую коллективный Запад держит под парами и пускает в ход при каждой для себя необходимости, не сможет обмануть всех и навсегда. Поэтому настанет момент, когда истина восторжествует, хотя это может и произойти в очень и очень отдаленной перспективе», — прокомментировал ситуацию Сергей Перминов.

Ранее стало известно, что Перминов заявил, что Украина превратилась в оружейную свалку коллективного Запада.