Репетиция «Алых парусов» изменит график разводки Троицкого моста

Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса» изменит график разводки Троицкого моста.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», в ночь на 12 июня и 13 июня переправу будут разводить с 23.00 до 04.55. Обычно мост разводится в 01.20 до 04.50. Остальные переправы в указанные даты будут разводиться согласно графику.

Измененный график – предварительный. Не исключается, что он будет скорректирован в дни мероприятий.

Напомним, праздник выпускников «Алы паруса» пройдет 24 июня.