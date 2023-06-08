Репетиция «Алых парусов» изменит график разводки Троицкого моста

Автор: Гузель Галимова
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Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса» изменит график разводки Троицкого моста.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», в ночь на 12 июня и 13 июня переправу будут разводить с 23.00 до 04.55. Обычно мост разводится в 01.20 до 04.50. Остальные переправы в указанные даты будут разводиться согласно графику.

Измененный график – предварительный. Не исключается, что он будет скорректирован в дни мероприятий.

Напомним, праздник выпускников «Алы паруса» пройдет 24 июня.

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07.06.2023 57
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