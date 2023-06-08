В Петербурге завершён ремонт Выборгской и Арсенальной набережных

Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта проводилась поэтапно, по одной полосе без закрытия движения — сообщает 78.ru.

Кроме того, в завершающей стадии находится ремонт на Пироговской набережной — в данный момент идут работы по обустройству тротуаров. Финальным этапом станет нанесение дорожной разметки.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Ранее стало известно, что репетиция «Алых парусов» изменит график разводки Троицкого моста.