Стало известно, где на 9 июня зафиксированы 13 случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 37 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Всеволожский район: Всеволожск (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Слудицы (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
  • Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+3).
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