Стало известно, где на 9 июня зафиксированы 13 случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 37 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Всеволожский район: Всеволожск (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Слудицы (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).