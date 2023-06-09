Синоптик рассказал, когда начнется купальный сезон в Петербурге и Ленобласти в 2023 году

В Санкт-Петербурге 12 июня ожидается до +23 °C. А на следующей неделе благодаря антициклону можно ожидать температуру днем до +27 °C. В Ленинградской области по ночам ожидаются заморозки – в субботу местами, в воскресенье в большинстве районов, в понедельник на востоке региона.

Об этом сообщает в своем telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Специалист отметил, что ночи становятся короче, поэтому заморозки непродолжительны.

По данным Александра Колесова, температура воды в Неве колеблется около +12 °C, в Финском заливе около +14 °C. В ближайшее время из-за похолодания ожидается понижение еще на градус. С 12 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнется прогрев водной поверхности благодаря потеплению и солнечной погоды.

К 17 июня температура воды в Финском заливе должна повыситься до +18 °C и выше. Это позволит с комфортном купаться всем, кроме самых теплолюбивых.