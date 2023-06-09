Можно ли сократить рабочий день, отказавшись от перерыва на обед? Отвечает Роструд

По Трудовому кодексу работодатель обязан предоставить перерыв для отдыха и питания – не более 2 часов и не менее 30 минут. Это время не включается в рабочее, согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ. Исключение – сотрудники, которые работают не более четырех часов.

Однако время перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или же по соглашению между работником и работодателем. Это обозначено в ч. 2 ст. 108 ТК РФ.

То есть, отказаться совсем от обеда и уйти пораньше нельзя. Однако можно его сократить – вместо часа отдыхать полчаса. Затем договориться с начальством и уходить с работы пораньше.