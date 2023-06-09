Новым собственником сети стала Наталья Копылкова.

Владелец «Прима-инвест» Наталья Копылкова стала владельцем сети хозяйственных и косметических товаров, как сообщает новостной портал «Мойка78«.

Ранее Копылкова работала топ-менеджером структур основателя «Северстали». В апреле сообщалось, что сеть может выкупить бренд «Лента».

Напомним, что в 2012 году сеть магазинов «Улыбка радуги» уже приобрели Август Мейер и Дмитрий Костыгин. Август Мейр сейчас находится под следствием, обвиняется в ч.4 статьи 159 УК РФ по хищению более 3 млрд руб.

Ранее опубликовали список безопасных для купания мест в Ленобласти.