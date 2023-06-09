Снос лепного декора на фасаде здания продолжается.

Два года назад на фасаде Дома Орлова самовольно демонтировали лепной декор. Тогда был согласован протокол об административном правонарушении, сообщает телеграм-канал КГИОП.

«Специалистами КГИОП произведен осмотр здания, ЖКС № 2 Адмиралтейского района объявлено предостережение, в адрес УМВД направлено заявление о преступлении по статьям 243, 243.1, 330 УК РФ. Это нарушение уже повторное».

По решению суда необходимо в течение двух лет выполнить ремонт фасадов. Срок исполнения решения суда ещё не истёк.

Ранее сообщалось, что разрушенное крыльцо в Доме культуры Сосново отремонтируют в этом году.