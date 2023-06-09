Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о местах для купания

Проверку по санитарным требованиям не прошли 22 акватории.

В Роспотребнадзоре рассказали, где любителям пляжного отдыха можно безопасно купаться в Петербурге. Согласно результатам мониторинга качество воды соответствует санитарным требованиям только на двух пляжах — сообщает 78.ru.

Оказалось, что плавать можно в Безымянном озере в Красносельском районе и в Ольгинском водоёме в Выборгском районе. Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Эксперты советуют не купаться на пляжах: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» в Курортном районе, «Морские Дубки» в Приморском районе и «Колонистский пруд» в Пушкинском районе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Ранее стало известно, что ни один пляж в Петербурге не соответствует санитарным нормам.