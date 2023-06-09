Промзону возле станции метро «Нарвская» не станут застраивать жильем

Речь идет о четырех земельных участках площадью 1,6 га на улице Калинина, 5, в Кировском районе Петербурга.

Многоэтажную жилую застройку отказали осуществлять на территории промышленной зоны недалеко от станции метро «Нарвская» возле реки Екатерингофка в Северной столице — сообщают Невские Новости.

Причиной отказа послужило наличие противоречий проекта и существующих планов по дальнейшему развитию территории, в границах которой расположен земельный участок. Кроме того, у организаций, которые там расположены, есть санитарно-защитные зоны, так же мешающие реализации проекта.

Фото: wikipedia.org / Булыкин Николай Дмитриевич / CC BY-SA 4.0

Ранее стало известно, что неравнодушные Петербуржцы пытаются спасти лепнину доходного дома Орлова.