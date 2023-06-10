Гостей также ждут ярмарка, ароматная выпечка и концерт.

11 июня в селе Винницы в Подпорожском районе Ленобласти традиционно отметят вепсский праздник «Древо жизни – 2023», сообщает «47news» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленобласти.

Главная тема праздника – «Vepsän mec – Вепсский лес». Веселье стартует в 13:00 на площади у здания Вепсского центра фольклора. Для гостей подготовили концертную программу, ярмарку и самобытную вепсскую выпечку. Маленькие посетители во время праздника смогут развлечься на игровой площадке.