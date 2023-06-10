Молодёжный сквер откроют в Санкт-Петербурге

В октябре на проспекте Сизова появится новое общественное пространство.

Как сообщает 78.ru, в сквере уже посажены деревья, кустарники и цветы-многолетники, обустроен амфитеатр. На месте бывшего пустыря на проспекте Сизова, 9 создаётся новое общественное пространство.

Как рассказали в Смольном, в ходе объезда Приморского района Молодёжный сквер осмотрел Александр Беглов. По словам губернатора, пространство обустраивается по инициативе местных жителей. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: gov.spb.ru

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о местах для купания.